Catania, lite in famiglia: due feriti e due arresti

A Catania un diverbio tra moglie e marito è degenerato in una violenta lite tra familiari che si è concluso con due feriti e due arrestati. I carabinieri sono intervenuti in via della Concordia. I due feriti sono i coniugi: alla donna, il figlio e il genero, di 34 e 37 anni, per difendere l'uomo, hanno procurato la frattura di due dita del piede sinistro. I due soggetti sono stati arrestati per concorso in lesioni personali e minaccia aggravate.