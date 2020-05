Rifiuti, controlli a Caltagirone: due denunce

I carabinieri durante una verifica in una ditta operante nella produzione e nella commercializzazione di manufatti in cemento hanno denunciato un 70enne e un 66enne

I carabinieri della Stazione di Granieri e del Nucleo operativo ecologico di Catania, durante una verifica in una ditta operante nella produzione e nella commercializzazione di manufatti in cemento a Caltagirone, hanno denunciato un 70enne per gestione non autorizzata di rifiuti, combustione illecita di rifiuti e mancato trattamento delle acque reflue industriali. Quest'ultima violazione è stata contestata anche a un 66enne. Il primo in qualità di amministratore unico della società, il secondo come proprietario di una frazione del terreno dove sono stati riscontrati gli illeciti. Le frazioni dell'area aziendale dove sono state riscontrate le violazioni sono state sequestrate.