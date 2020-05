Colpito da una motozappa in provincia di Palermo, morto

Tragedia in provincia di Palermo. Un uomo di 81 anni è morto colpito dalla motozappa con la quale stava arando un terreno in contrada Fiumesecco, nelle campagne di Polizzi Generosa. Il mezzo, per cause in corso di accertamento, lo ha colpito provocando gravissime ferite alle gambe. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Sull'incidente indagano i carabinieri.