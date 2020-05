Messina, armi e hashish in un magazzino: arrestato un 38enne

All’interno di un mobile in legno sono state trovate anche 4 monete antiche e 4 calici in metallo di interesse archeologico. L’uomo è accusato di detenzione illegale di arma da sparo, spaccio di droga, detenzione abusiva di munizioni e possesso illecito di beni culturali dello Stato

Un 38enne, residente nel Messinese, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione illegale di arma da sparo, spaccio di droga, detenzione abusiva di munizioni e possesso illecito di beni culturali dello Stato. In un magazzino di sua proprietà, i militari hanno trovato un revolver di fabbricazione belga, marca H.D.H., calibro 22, privo di matricola, una pistola a salve, calibro 8, completa di caricatore con cartucce a salve. Inoltre, in un mobile in legno gli uomini dell'Arma hanno rinvenuto 6 cartucce calibro 6.5, e 13 grammi di hashish, 4 monete antiche e 4 calici in metallo di interesse archeologico.