Catania, sparatoria davanti casa: 33enne ferito a una gamba

Sparatoria questa mattina a Catania. Un uomo di 33 anni, S.P., con precedenti per spaccio di droga, è stato ferito con un colpo di arma da fuoco alla gamba sinistra in un agguato avvenuto davanti alla sua abitazione, in via Capo Passero. Stando a quanto riferito dalla vittima, a sparare sarebbero state quattro persone col viso coperto a bordo di due scooter, che hanno esploso diversi colpi, ma solo uno ha raggiunto l’uomo.

Soccorso da familiari, il 33enne è stato condotto nel pronto soccorso del Policlinico, dove è stato medicato. Sul luogo della sparatoria si sono recati agenti della polizia scientifica, per i rilievi, e della squadra mobile della Questura per le indagini.