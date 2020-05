Scoperti due nidi di tartaruga marina in una spiaggia del Ragusano

Doppia sorpresa sulle spiagge di Randello, tra Punta Braccetto e Scoglitti (Ragusa), all’interno dell’omonima riserva naturale, dove tra ieri e oggi sono stati scoperti due nidi di tartaruga marina. Ad accorgersi per primo delle tracce lasciate da “mamma tartaruga” è stato, ieri, un fotografo russo, Valentin Eshpai, giunto in Italia per un reportage fotografico su natura e paesaggi della Sicilia e bloccato poi sull’isola dalle misure restrittive per il Covid-19. L’uomo ha subito segnalato il nido agli attivisti Wwf di Pozzallo, grazie al cartello del progetto tartarughe posto dal volontario Antonino Sansone, scomparso lo scorso anno.