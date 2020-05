Incidente sul lavoro nel Messinese: operaio muore in un cantiere edile

Vito Cambria, operaio di 62 anni, è stato trovato morto in un cantiere edile a Venetico (in provincia di Messina), dove le attività risultano sospese dal primo aprile 2019. I dipendenti della ditta si erano recati in quel luogo per prendere due escavatori. Cambria si sarebbe allontanato e poco dopo dei suoi colleghi lo hanno trovato senza vita a terra, forse caduto da un ponteggio. Sull'accaduto hanno avviato indagini i carabinieri. La Procura ha disposto il sequestro del cantiere e l'autopsia sul corpo dell'uomo.