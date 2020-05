Siracusa, cocaina e marijuana nella vasca da bagno: due arrestati

I due giovani sono accusati di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Gli agenti di polizia hanno trovato circa un chilo di marijuana, conservata in una busta, oltre a 20 dosi di cocaina

Oltre un chilo e mezzo di droga, cocaina e hashish, è stato sequestrato dalla polizia a Siracusa. Durante l'operazione A.S. di 21 anni e G.S. di 25 anni sono sono stati arrestati con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Il blitz è avvenuto stamane alla periferia nord di Siracusa. Gli agenti hanno trovato circa un chilo di marijuana, conservata in una busta, oltre a 20 dosi di cocaina. Parte della droga è stata trovata, grazie ai cani dell'unità cinofila, nella vasca da bagno.