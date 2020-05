Palermo, sorpresi in auto con una pistola e un fucile: due arresti

I due uomini sono accusati di possesso di armi clandestine e ricettazione. Le armi e le munizioni sono state sequestrate e saranno inviate ai carabinieri del Ris di Messina per gli accertamenti tecnico-balistici.

Due uomini di 62 e 25 anni, R.C. e G.Z., sono stati arrestati a Palermo dai carabinieri della Compagnia San Lorenzo, per possesso di armi clandestine e ricettazione. I due sono stati sorpresi in possesso di un fucile semiautomatico Beretta CX4 storm cal. 45 acp e una pistola semiautomatica Smith & Wesson cal. 9x21 mentre erano a bordo di un auto nella zona di Borgo Nuovo.Sono stati trovati anche due serbatoi e 178 cartucce cal. 9x21. Le armi e le munizioni sono state sequestrate e saranno inviate ai carabinieri del Ris di Messina per gli accertamenti tecnico-balistici.