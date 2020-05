Discarica abusiva, denunciato gommista nel Catanese

Nell'area, estesa per circa mille metri e non impermeabilizzata, i militari hanno trovato accatastati diverse centinaia di pneumatici e cerchioni di auto fuori uso e macchinari obsoleti

Un'area sottoposta a vincolo paesaggistico che era stata adibita a discarica abusiva è stata sequestrata a Santa Venerina, in provincia di Catania, dai carabinieri del Noe durante un controllo nell'officina di un gommista. Il titolare dell'attività è stato denunciato per i reati di discarica abusiva ed abusivismo edilizi.

La discarica

Nell'area, estesa per circa mille metri e non impermeabilizzata, i militari hanno trovato accatastati diverse centinaia di pneumatici e cerchioni di auto fuori uso e macchinari obsoleti. I militari hanno anche accertato la presenza di strutture costruite abusivamente molto precarie e pericolose per le attività svolte dai dipendenti. L'area risultata adibita a discarica abusiva e le strutture edificate abusive sono state sequestrate.