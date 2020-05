Altofonte, incendio nella notte in uno studio medico

In via Ficiligno ad Altofonte, in provincia di Palermo, un incendio ha danneggiato la scorsa notte uno studio medico. Il rogo è divampato verso mezzanotte. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i carabinieri. Sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile. Il medico di 59 anni, sentito dai carabinieri, ha detto di non avere mai subito minacce né di avere avuto contrasti con qualcuno.