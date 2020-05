Catania, truffe sulle pensioni di invalidità: cinque arresti

A un sesto medico è stato imposto il divieto di esercizio della professione. I reati contestati sono truffa, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsa perizia e frode processuale

Cinque medici specialisti sono stati arrestati con l'accusa di aver consentito, attraverso certificazioni false, la fruizione di indennità d'accompagnamento o pensioni d'invalidità a persone che non ne avevano diritto. Ad eseguire il l'ordinanza di custodia cautelare sono stati i carabinieri di Catania. A un sesto medico è stato imposto il divieto di esercizio della professione. Due degli arrestati sono stati portati in carcere mentre gli altri tre sono stati posti ai domiciliari. I reati contestati sono truffa, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsa perizia e frode processuale.