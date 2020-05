Migrante si butta in mare da nave quarantena a Porto Empedocle: morto

Un migrante a bordo della nave quarantena "Moby Zazà", in rada a Porto Empedocle (Agrigento), si è buttato in mare nella notte ed è morto. A lanciare l’allarme, intorno alle 4.30 di questa mattina, sono stati i connazionali della vittima, un tunisino. Il corpo è stato ritrovato a pochi metri dalla battigia di San Leone ad Agrigento, dopo le ricerche avviate dalla Guardia di finanza e dalla Capitaneria di porto con le motovedette. Si sono anche alzati in volo un elicottero e un aereo della Guardia costiera.

Indagini in corso

La Procura di Agrigento ha incaricato la Guardia di finanza di occuparsi delle indagini per stabilire quanto accaduto. Al momento, secondo gli investigatori, l’ipotesi che il giovane tunisino abbia voluto raggiungere a nuoto la costa sembra improbabile per via delle condizioni difficili del mare, che ha raggiunto forza 5.