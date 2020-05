Migranti, nave in quarantena giunta a Lampedusa

La Moby Zazà, la nave quarantena predisposta dal Governo sulla costa Agrigentina per fronteggiare l'emergenza immigrazione e Covid-19, è arrivata a Lampedusa. L'imbarcazione caricherà i 68 migranti, fra cui 26 donne e due bambini, sbarcati ieri a Cala Madonna e poi dovrebbe rientrare in rada a Porto Empedocle dove è previsto che rimanga per tutto il periodo della quarantena. Intanto, in acque Sar maltesi, un peschereccio pare che abbia soccorso l'imbarcazione (già avvistata, da assetti aerei, ieri mattina) con a bordo circa 100 persone. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)