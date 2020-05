Siracusa, sorpreso con marijuana, cocaina e hashish: arrestato

Le sostanze sono state trovate grazie al fiuto del cane Auro dell'unità cinofila Nucleo carabinieri di Nicolosi, in provincia di Catania. L'uomo è stato condotto nella casa circondariale di Catania.

Arrestato a Siracusa un uomo, G.B., sorpreso dai carabinieri del Nucleo Investigativo in possesso di cocaina, marijuana ed hashish, 350 grammi in tutto. Le sostanze sono state trovate grazie al fiuto del cane Auro dell'unità cinofila Nucleo carabinieri di Nicolosi, in provincia di Catania. L'uomo era agli arresti domiciliari poiché coinvolto nell'operazione Aretusa ed è stato condotto nella casa circondariale di Catania.