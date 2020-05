Giarre, due feriti in una sparatoria: indagano i carabinieri

Due i feriti - in maniera non grave - con colpi di arma da fuoco. Si tratta di un uomo di 35 anni e di uno di 37. Entrambi sono ricoverati in ospedale

A Giarre, nel Catanese, i carabinieri stanno indagando sulla sparatoria avvenuta nella tarda serata di ieri in cui sono stati feriti, con colpi di arma da fuoco, in maniera non grave, un 35enne e un 37enne.

I soccorsi

I due, in passato denunciati per reati contro il patrimonio, sono ricoverati in due ospedali del capoluogo eteno, al Cannizzaro e al Policlinico, uno per ferite alle gambe e l'altro alle braccia. Nessuna indicazione utile alle indagini è fin'ora arrivata dai due uomini che sono stati sentiti da militari.