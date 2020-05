Catania, autoarticolato in fiamme nella galleria Pietra dell’Ova

È accaduto nel pomeriggio di ieri, al chilometro 1.4 della tangenziale Est, in direzione Messina. Il mezzo pesante trasportava bancali di legno: il conducente è riuscito a mettersi in salvo prima dell’arrivo dei pompieri, che hanno spento il rogo

Venerdì 15 maggio, alle ore 13.45, due squadre dei vigili del fuoco (una dalla sede centrale e l’altra dal distaccamento di Acireale, in provincia di Catania) sono intervenute all'interno della galleria Pietra dell'Ova, al chilometro 1.4 della tangenziale Est, in direzione Messina (tra lo svincolo di Gravina ed i caselli di San Gregorio) a causa di un autoarticolato andato in fiamme. Il mezzo pesante trasportava bancali in legno. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo prima dell’arrivo dei soccorsi.

L’intervento dei pompieri

I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno attaccato le fiamme da più punti per evitarne la propagazione, nelle operazioni di spegnimento sono stati supportati da due autobotti e dal mezzo degli autorespiratori. Dopo aver domato l’incendio, i pompieri hanno assistito il personale dell'Anas per le attività di ripristino della carreggiata e della circolazione dei veicoli, temporaneamente interrotta. Durante la verifica tecnica è inoltre emerso che l'impianto elettrico e di illuminazione della galleria era stato danneggiato dal calore sprigionato dall'incendio.