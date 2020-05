Coronavirus, in Sicilia nessun decesso nell’ultimo giorno

Sono 3.374, 8 in più rispetto a ieri, i casi accertati in regione, di cui 1.760 attualmente positivi. I guariti salgono a 1.351. Finora eseguiti 112.929 tamponi

Sono 3.374, 8 in più rispetto a ieri, i casi accertati di coronavirus in Sicilia, di cui 1.760 attualmente positivi, mentre nelle ultime 24 ore non è stato registrato alcun decesso: le vittime dall’inizio dell’epidemia restano quindi 263. A riferire i dati è la Regione Siciliana tramite il bollettino odierno, nel quale si evidenziano 102 nuovi guariti, che portano il totale a 1.351. Sono undici, invece, le persone ricoverate in terapia intensiva, in calo di una unità rispetto a ieri. I tamponi finora eseguiti sono 112.929, di cui 1.792 nell’ultimo giorno. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE)

I dati nelle province

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province comunicata dalla Regione: Agrigento, 49 (0 ricoverati, 91 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 82 (11, 77, 11); Catania, 691 (59, 273, 95); Enna, 153 (20, 239, 29); Messina, 308 (55, 196, 54); Palermo, 372 (50, 146, 33); Ragusa, 37 (4, 50, 7); Siracusa, 50 (10, 163, 28); Trapani, 18 (0, 116, 5).