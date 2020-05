Violenza sessuale su una minorenne: arrestato 63enne nel Messinese

Un uomo di 63 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale su minore. E’ successo a Falcone, in provincia di Messina. Secondo le indagini, partite dopo la denuncia presentata dai familiari della vittima, l’uomo in più occasioni avrebbe costretto una minorenne a subire abusi, approfittando del rapporto di amicizia che legava il proprio nucleo familiare a quello della vittima. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stato emesso dal Gip del Tribunale di Patti (Messina), su richiesta della locale Procura coordinata dal procuratore Angelo Vittorio Cavallo.