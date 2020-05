Incendi nel Palermitano: decine di famiglie evacuate nella notte

Un vasto rogo, probabilmente di origine dolosa, è scoppiato nelle campagne di Altavilla Milicia distruggendo diversi ettari di vegetazione. Fiamme anche a Palermo in via Bronte e nella borgata Alla Falconara

Decine di famiglie sono state evacuate nella notte a causa di numerosi incendi divampati nel Palermitano, favoriti dal caldo e dal vento di scirocco. Nel capoluogo, alcuni roghi sono divampati in via Bronte, dove alcuni residenti sono stati costretti a passare la notte fuori casa per via del fumo, e nella borgata Alla Falconara.

L'incendio ad Altavilla Milicia

Un vasto rogo, probabilmente di origine dolosa, è scoppiato nelle campagne di Altavilla Milicia distruggendo diversi ettari di vegetazione in contrada Mazzamuto. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, uomini della forestale e volontari della protezione civile.

"Dopo 12 terribili ore, torno finalmente a casa - dice il sindaco di Altavilla Milicia, Pino Virga -. Con i polmoni pieni di fumo, gli occhi pieni di lacrime e fuliggine, il cuore gonfio di rabbia e una leggera ustione alla mano. Davanti agli occhi ho ancora l'immagine di decine di famiglie costrette a lasciare le proprie case. Non ho nemmeno voglia di insultare chi odia talmente da poter concepire di fare questo. Povera umanità".

Due roghi in corso

Altri due incendi sono divampati questa mattina: uno ad Altavilla Milicia in contrada Pidocchio, dove sta intervenendo un Canadair, un altro in contrada Manche a Bellolampo. Anche qui sta operando un Canadair insieme a pompieri e forestali.