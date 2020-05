Catania, maltratta la moglie per 13 anni: arrestato

Un mauriziano di 55 anni è stato arrestato a Catania dalla Polizia di Stato per maltrattamenti nei confronti della moglie. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal Gip del Tribunale di Catania.

I maltrattamenti

A denunciarlo è stata la moglie dopo 24 anni di matrimonio. Il marito da 13 anni la picchiava e la minacciava di morte dicendole che l'avrebbe bruciata con la benzina. La vittima non aveva mai denunciato le violenze fisiche e psicologiche per pudore e per mantenere unito il nucleo familiare. Il marito l'avrebbe costretta in uno stato di completa sottomissione e a subire violenze fisiche anche davanti al figlio minorenne. Anni addietro la donna aveva anche tentato il suicidio ingerendo veleno per topi e fortunatamente l'intervento di una vicina e dei medici le avevano salvato la vita. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in luogo diverso della propria abitazione.