Picchia e minaccia la madre, 24enne arrestato nel Palermitano

I carabinieri di Belmonte Mezzagno (Palermo) hanno arrestato un giovane di 24 anni accusato di maltrattamenti in famiglia. I militari chiamati in soccorso della madre hanno trovato il figlio che la picchiava con calci e pugni. Da diversi mesi il figlio maltrattava e picchiava la madre. Il giovane è stato arrestato e portato nel carcere "Cavallacci" di Termini Imerese. A coordinare l'intervento la "Rete Antiviolenza Carabinieri di Palermo" che è composta da trenta militari del Comando Provinciale, selezionati per particolari attitudini personali e professionali diretta dal capitano Beatrice Casamassa. L'appello dei carabinieri è quello di denunciare sempre i comportamenti violenti, per poter aiutare e tutelare la vittima di maltrattamenti.