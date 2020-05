Palermo, salto di carreggiata su A19: muore una donna

La vittima, Maria Rita Elamo di 49 anni, viaggiava a bordo di una Land Rover. Per lei non c'è stato nulla da fare. Ferito, invece, l'altro passeggero che non è grave

Una donna è morta e un uomo è rimasto ferito in modo non grave in un incidente avvenuto sull'autostrada A19 Palermo Catania, nei pressi dello svincolo per Casteldaccia.

La ricostruzione della tragedia

La vittima, Maria Rita Elamo di 49 anni, viaggiava a bordo di una Land Rover che per cause in corso di accertamento ha fatto il salto sulla carreggiata opposta in direzione del capoluogo etneo. Per la donna non c'è stato nulla da fare; l'altro passeggero non è grave. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118 che hanno soccorso il ferito e accertato il decesso della donna.