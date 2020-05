Coronavirus Sicilia, controlli sulle spiagge di Palermo. VIDEO

Controlli a tappeto in strada e in spiaggia a Mondello, quartiere e centro turistico di Palermo. Le forze dell'ordine presidiano il territorio per evitare che si ripetano gli assembramenti che si sono verificati nei giorni scorsi dopo l'inzio della Fase 2 (LE CITTA' RIPARTONO DALLE PISTE CICLABILI) dell'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN SICILIA). Oggi la spiaggia si presenta con tante persone che passeggiano e che si fermano a prendere il sole. Quest'ultime vengono invitate dalle forze dell'ordine ad alzarsi e a non sostare nel rispetto delle disposizioni.