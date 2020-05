Incidente a Ravanusa, 28enne muore dopo tre mesi di coma

La ragazza era rimasta coinvolta in un incidente avvenuto il 2 febbraio scorso, la giovane si trovava in auto con Lorenzo Miceli, 28 anni, morto sul colpo, e altri due ragazzi rimasti feriti

È morta questa mattina all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta Federica Aleo, 28 anni, originaria di Canicattì, la ragazza era rimasta coinvolta in un incidente a Ravanusa il 2 febbraio scorso. Si trovava in auto con Lorenzo Miceli, 28 anni, ex consigliere comunale di Ravanusa, morto sul colpo, e altri due ragazzi rimasti feriti. Federica era stata operata per i gravi traumi alla testa e al torace e da allora era rimasta ricoverata in gravi condizioni al reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Elia e non si è mai più risvegliata dal coma.