Palermo, mafia: nuovo sequestro beni al "re" dei pneumatici

Il Tribunale di Palermo ha disposto un ulteriore sequestro di quote per un valore di due milioni di euro che fanno capo a V.G., 72 anni, titolare di diversi punti di vendita e assistenza di pneumatici in città. Il provvedimento fa seguito a quello dello scorso novembre quando i finanzieri sequestrarono beni per altri 17 milioni di euro all'imprenditore. Nel corso delle operazioni di immissione in possesso dei beni previsti del primo sequestro è stata acquisita la documentazione contabile e societaria che ha consentito di sviluppare approfondimenti sul consorzio.

Gli accertamenti

Dagli accertamenti e dalle loro dichiarazioni è emerso che nei fatti l'azienda era riconducibile sempre all'imprenditore. Da qui il sequestro disposto dai giudici dell'intero capitale sociale e il complesso dei beni aziendali del consorzio. A novembre i sigilli erano scattati a cinque rivendite, ad alcune quote societarie del consorzio, a 44 conti correnti, 10 polizze vite, due cassette di sicurezza, 11 auto e 25 immobili, fra cui due ville (una, in zona San Lorenzo, con piscina; l'altra a Isola delle Femmine).