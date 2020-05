Lega cane al paraurti e lo trascina uccidendolo nel Siracusano

Un pensionato di 69 anni è stato denunciato a Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa, con l'accusa di aver legato al paraurti posteriore della sua auto le zampe anteriori di un cane randagio con una corda e aver trascinato l'animale con la vettura in corsa. Ad avvertire i militari è stato un giovane che faceva attività sportiva su una bicicletta da corsa e ha notato in una stradina di campagna l'auto che trascinava il cane. Quest'ultimo, nonostante le immediate cure prestate dal personale veterinario, è deceduto. L'uomo è accusato di maltrattamenti sugli animali.