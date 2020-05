Modica, arrestato evade poco dopo e finisce di nuovo in manette

Un uomo di 46 anni in mattinata ha aggredito una pattuglia della polizia locale; nel pomeriggio è evaso dai domiciliari ed è stato bloccato dai carabinieri

In provincia di Ragusa, a Modica, un uomo di 46 anni, A. P., è stato arrestato due volte nello stesso giorno. Nella mattinata di ieri ha aggredito una pattuglia della polizia locale ed è stato arrestato in flagranza di reato per violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale ed è stato posto ai domiciliari.

Il secondo arresto

Nel pomeriggio l'uomo si è allontanato dalla comunità nella quale doveva scontare gli arresti in attesa di giudizio ed è scattata immediatamente la ricerca con le numerose pattuglie dei carabinieri che lo hanno bloccato e ricondotto in comunità, ma aggiungendo un secondo reato per evasione dai domiciliari.