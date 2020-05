Tenta di strangolare la convivente: un arresto nel Catanese

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 37enne, in evidente stato di ebbrezza, ha tentato anche di sfregiare la donna

Un uomo di 37 anni, romeno, è stato arrestato dai carabinieri di Maletto con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e tentato omicidio nei confronti della convivente, una sua connazionale di 47 anni. Secondo quanto ricostruito dai militari, il 37enne, in evidente stato di ebbrezza, ha tentato prima di strangolare la donna, poi di sfregiarla in viso. Arrestato da militari dell'Arma è stato posto ai domiciliari.