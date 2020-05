Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Siamo in un momento delicatissimo per tutto il Paese e mi lascia attonita apprendere della richiesta di ulteriori bonus retributivi da parte dei sindacati dei dipendenti della Regione siciliana per lo sblocco delle pratiche sulla cassa integrazione in deroga", ha affermato su Facebook, il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone."Soltanto nell'isola circa 130mila persone attendono l'erogazione di una così importante misura messa in campo dal governo. La pubblica amministrazione in queste settimane, come ho più volte detto, deve essere motore della ripartenza del Paese. E non può permettersi di avanzare col 'freno a mano tirato'- ha proseguito il ministro - Ho attivato quindi l'Ispettorato del Dipartimento Funzione Pubblica per avere chiarimenti in merito alla vicenda. (DIRETTA)

7:31 – Sammartino: “Su cassa integrazione il governo Musumeci ha fallito”

"La mancata assegnazione della cassa Integrazione in deroga in Sicilia dimostra ancora una volta tutto il fallimento del governo Musumeci. Ho sollevato da settimane, anche in V commissione, il tema, dove sono state esposte anche le legittime preoccupazione degli imprenditori e dei sindacati. Il presidente non ha saputo programmare per tempo e adesso scarica sui dipendenti regionali le sue responsabilità. Non è stato capace di trovare le soluzioni con le parti sociali e come sempre rincorre i problemi senza riuscire mai ad affrontarli". Lo afferma il parlamentare regionale di Italia Viva e presidente della Commissione Lavoro dell'Ars Luca Sammartino. "Ci sono quasi 150mila lavoratori che aspettano da due mesi - prosegue - e non è possibile assistere ad un continuo scarica barile di responsabilità tra la Regione e gli uffici. Basta con le polemiche, rischiamo che scoppi una bomba sociale. I siciliani sono stufi. Musumeci venga in aula a chiarire immediatamente".

7:24 – Il ministro Dadone invia gli ispettori per una verifica sulla Cig

"Siamo in un momento delicatissimo per tutto il Paese e mi lascia attonita apprendere della richiesta di ulteriori bonus retributivi da parte dei sindacati dei dipendenti della Regione siciliana per lo sblocco delle pratiche sulla cassa integrazione in deroga", ha affermato su Facebook, il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone."Soltanto nell'isola circa 130mila persone attendono l'erogazione di una così importante misura messa in campo dal governo. La pubblica amministrazione in queste settimane, come ho più volte detto, deve essere motore della ripartenza del Paese. E non può permettersi di avanzare col 'freno a mano tirato'- avverte il ministro - Ho attivato quindi l'Ispettorato del Dipartimento Funzione Pubblica per avere chiarimenti in merito alla vicenda.

7:17 – 7 positivi in una comunità alloggio nel Nisseno

Sette persone, tra operatori e ospiti, di comunità alloggio della provincia di Caltanissetta sono risultate positive a Covid-19. A renderlo noto è il direttore generale dell'Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone. Sono risultati positivi due ospiti di una comunità per disabili di Mussomeli, tre ospiti di una casa di riposo di Delia e un ospite e un operatore di una casa di riposo di Montedoro. "Di questi - dice il manager sanitario - solo l'ospite della casa di riposo di Montedoro è stato ricoverato al reparto di malattie infettive del Sant'Elia. Gli altri restano isolati all'interno delle strutture o a domicilio".