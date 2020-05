Palermo, intimidazioni al titolare di un impianto carburante

Dalle immagini del sistema di videosorveglianza, secondo i primi riscontri della scientifica, si vede un giovane con il volto coperto che getta del liquido infiammabile tra le colonnine, danneggia la cassa continua e poi fugge

A Palermo la polizia sta indagando su un presunto tentativo di estorsione nei confronti del titolare dell'impianto di carburante Tamoil in via Oreto. Dalle immagini del sistema di videosorveglianza, secondo i primi riscontri della scientifica, si vede un giovane con il volto coperto che getta del liquido infiammabile tra le colonnine, danneggia la cassa continua e poi fugge. Pare che non sia la prima volta che il gestore del distributore subisca danneggiamenti all'impianto.