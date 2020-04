"Stiamo lavorando insieme ai presidenti delle Regioni per potere chiedere a Conte di rivedere alcune cose e tentare di salvare il salvabile. Prima però dobbiamo metterci d'accordo perché anche tra di noi c'è chi dice cose diverse", ha affermato il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, nel corso di un'intervista all'emittente regionale Telecolor, commentando le dichiarazioni del premier in relazione alla fase 2. "Dal governo centrale - ha aggiunto Musumeci - ci aspettavano una maggiore apertura e meno contraddizioni. Noi in Sicilia abbiamo le idee chiare: coniugare la linea della prudenza con quella della ripartenza". Musumeci ha poi sottolineato che "le misure che potevano andare bene per il Nord non vanno bene al Sud e viceversa. La Sicilia ha un tessuto produttivo formato all'80% da piccole e medie imprese e di questo occorre tenere conto". (DIRETTA)

10:37 - Filca Cisl: "Ripartire in sicurezza"

"Accogliamo con soddisfazione la notizia dell'erogazione della cassa integrazione ai lavoratori che ne hanno fatto richiesta, ma è necessario che adesso ci si attivi per garantire una ripartenza, all'insegna della legalità e della sicurezza". Lo dicono, in una nota congiunta, il segretario della Filca Cisl regionale, Paolo D'Anca, e i segretari della Filca Catania, Nunzio Turrisi, della Filca Palermo-Trapani, Francesco Danese, della Filca Caltanissetta- Agrigento, Franco Sodano e della Filca Cisl Messina, Pippo Famiano, che hanno lanciato un appello alle istituzioni nella giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro, che ricorre oggi. "Ben vengano gli ammortizzatori sociali - aggiunge la nota- ma i lavoratori non vogliono vivere di sussidi e assistenza ma di lavoro regolare e soprattutto sicuro. Per l'edilizia questo momento può e deve rappresentare una nuova stagione per il suo rilancio e soprattutto per ribadire l'importanza di alcune garanzie imprescindibili, come la regolarità del settore e la sicurezza. Priorità, quest'ultime, che abbiamo ribadito più volte ma che purtroppo finora restano chimere, visto il numero ancora troppo alto di morti e infortuni sul posto di lavoro e la presenza molto forte di lavoro nero. Si calcola infatti che ogni quindici secondi si verificano 153 incidenti sul lavoro, di cui uno mortale". "Serve siglare i protocolli preventivi per il contenimento del Covid 19 e il sindacato vigilera' sull'applicazione ma -conclude- nel frattempo proseguiremo anche la nostra annosa battaglia per promuovere gli investimenti, potenziare le infrastrutture, e per ribadire l'accelerazione dei bandi di gara di molte opere che attendono di diventare cantieri".

10:09 - Commissione attività produttive: "Riaprire parrucchieri ed estetisti"

Lettera aperta del presidente della commissione attività produttive all'Ars, Orazio Ragusa, per chiedere al governatore siciliano, Nello Musumeci, di valutare la possibilità di fare riaprire il prima possibile le attività di barbieri, parrucchieri ed estetiste. "Gli operatori del settore benessere - scrive Ragusa - attendono una risposta anche perché la loro categoria possa essere tutelata. A cominciare dalla questione del fenomeno legato all'abusivismo che risulta essere in netta crescita visto che in molti, senza alcun tipo di cautela, lavorano con la saracinesca abbassata oppure vanno nei condomini o addirittura nei box auto per esercitare la professione totalmente in nero e senza rispettare le norme igienico sanitarie Covid-19. Poi c'è il problema finanziario visto che, allo stato attuale, sono quasi otto le settimane di inattività, circostanza che ha impedito di incassare un solo centesimo. Mancano delle misure adeguate da parte del governo nazionale. E anche le 600 euro promesse non sono arrivate a tutti. Tra l'altro, senza che siano state bloccate le utenze, gli affitti e i mutui, le somme in questione non sono risultate affatto sufficienti neppure per coprire le spese in questione. In più, per la riapertura è chiesto il distanziamento sociale, le mascherine, le visiere, lavorare uno alla volta, separé, gel disinfettanti all'ingresso, termometro a infrarossi per misurare la temperatura a ogni cliente: tutte misure destinate a innalzare in maniera importante i costi di gestione. Ecco perché chiediamo al governatore siciliano di valutare l'adozione di misure ragionate ed equilibrate che, non mettendo a rischio la salute dei clienti, consentano però agli operatori di cui stiamo parlando di potersi rimettere in moto per dare un futuro alle loro attività".

9:42 - Il sindaco di Messina: "Ultimo Dpcm è una porcheria"

"Il nuovo provvedimento governativo ha fatto scalpore perché è figlio del 'vorrei ma non posso', grazie a una decisione non presa. Proprio in relazione a questo, noi del comune di Messina abbiamo, invece, deciso di decidere. A Conte dico che non ci stiamo. Non accetto il Dpcm entrato in vigore con queste scadenze scriteriate. Già da domani dunque porterò avanti il lavoro che non è stato fatto. Se serve, sono pronto anche a rischiare di essere dichiarato decaduto dalla carica di sindaco, ma comunque, visto che non lo fa Musumeci, chiederò a Conte di rimangiarsi la porcheria che ha servito agli italiani il 26 di aprile, non differenziando le misure per le varie regioni". Lo dice il sindaco di Messina, Cateno De Luca.

9:02 - Attesa di 13 giorni per un tampone a Ragusa

Un giovane ragusano rientrato in città dal Nord Italia il 3 aprile per motivi di lavoro ha terminato la quarantena il 17 aprile e solo dopo varie telefonate all'Asp Ragusa, ieri ha avuto la conferma che il tampone potrà farlo il 30 aprile. Un ritardo di 13 giorni, dopo la fine della quarantena, che poi sarà più lungo considerato che ci vorrà qualche giorno per avere l'esito. "Col timore - dice il ragazzo - che rischio di perdere quel lavoro per cui sono venuto a Ragusa perché ancora non ho preso servizio nella mia nuova azienda".

8:22 - Musumeci: “Governatori vogliono modifiche da Conte”

"Stiamo lavorando insieme ai presidenti delle Regioni per potere chiedere a Conte di rivedere alcune cose e tentare di salvare il salvabile. Prima però dobbiamo metterci d'accordo perché anche tra di noi c'è chi dice cose diverse", ha affermato il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, nel corso di un'intervista all'emittente regionale Telecolor, commentando le dichiarazioni del premier in relazione alla fase 2. "Dal governo centrale - ha aggiunto Musumeci - ci aspettavano una maggiore apertura e meno contraddizioni. Noi in Sicilia abbiamo le idee chiare: coniugare la linea della prudenza con quella della ripartenza". Musumeci ha poi sottolineato che "le misure che potevano andare bene per il Nord non vanno bene al Sud e viceversa. La Sicilia ha un tessuto produttivo formato all'80% da piccole e medie imprese e di questo occorre tenere conto". "In Sicilia non accettiamo più che ci sia un'Italia a due velocità diverse", ha aggiunto Musumeci. "Nel corso della cabina di regia di ieri - ha aggiunto Musumeci - ho detto al premier Conte che in Sicilia non sono tanto le risorse finanziarie di cui abbiamo bisogno quanto piuttosto la necessità di potere spendere presto e bene le risorse finanziarie che già ci sono. La stesse deroghe e gli stessi poteri straordinari che sono state previsti per il ponte Morandi potrebbero consentire nella nostra regione l'apertura, nel giro di pochi mesi, di tanti cantieri in grado di realizzare infrastrutture importanti e di dare lavoro".

8:17 - Partita da Tunisi nave con a bordo 92 italiani per Palermo

"partita da Tunisi la Nave Atlas di Grandi Navi Veloci, che trasporta a Palermo 92 passeggeri bloccati in Tunisia. L'Ambasciata ringrazia GNV traghetti, la Farnesina e tutte le Autorità statali e regionali coinvolte nell'organizzazione di questa nuova operazione di rimpatrio", ne ha dato notizia l'ambasciata d'Italia a Tunisi ieri sul proprio profilo Twitter.

Data ultima modifica 28 aprile 2020 ore 10:42