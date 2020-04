Altri due casi positivi al coronavirus nella zona rossa di Villafrati, comune in provincia di Palermo. Lo ha comunicato il sindaco Francesco Agnello, che poi ha aggiunto: "In questi giorni inizieremo la sanificazione delle strade del comune grazie agli uomini della forestale e un cittadino che vuole restare anonimo che ha donato tutti i prodotti per la sanificazione". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:06 - Altri due positivi in zona rossa Villafrati

Altri due casi positivi al Coronavirus nella zona rossa di Villafrati, comune in provincia di Palermo. Lo ha comunicato il sindaco Francesco Agnello. Uno si trova nella Rsa Villa delle Palme, l'altro ed è il primo, non avrebbe avuto mai contatti con la struttura che assiste gli anziani. Sono stati eseguiti altri 32 tamponi e solo due sono risultati positivi. "In questi giorni inizieremo la sanificazione delle strade del comune - ha aggiunto il sindaco - grazie agli uomini della forestale e un cittadino che vuole restare anonimo che ha donato tutti i prodotti per la sanificazione".