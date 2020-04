Stanziati, dal comune di Palermo, 5.1 milioni di euro di aiuti alimentari per le famiglie che, anche a causa del Coronavirus, stanno affrontando una grave crisi economica. "Si tratta - ha ricordato il Sindaco Orlando - di un contributo che potrà essere utilizzato esclusivamente per l'acquisto di alimentari, farmaci e beni di prima necessità per l'igiene personale e domestica". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

La Giunta comunale di Palermo riunita ieri sera ha deciso sulla base dei fondi già ricevuti dal Governo, lo stanziamento della somma complessiva, pari a 5,1 milioni di euro, a interventi urgenti di assistenza alimentare e di prima necessità per le famiglie che, anche a causa del Coronavirus, stanno affrontando una grave crisi economica. La Giunta ha stabilito che la somma già disponibile sia utilizzata per almeno tre settimane con un piano di contributi che variano da 60 a 150 euro settimanali per le famiglie del tutto prive di reddito, da 30 a 120 euro per le famiglie con reddito fino a 400 euro e da 0 a 90 euro settimanali per le famiglie con reddito compreso fra 401 e 560 euro mensili. "Si tratta - ha ricordato il Sindaco Orlando - di un contributo che potrà essere utilizzato esclusivamente per l'acquisto di alimentari, farmaci e beni di prima necessità per l'igiene personale e domestica".