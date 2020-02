Incidente stradale ad Agrigento, un morto e tre feriti

Tragedia ad Agrigento. Un uomo di 32 anni, Giuseppe Terrosi, è morto la scorsa notte in un incidente stradale in via Teatro Tenda a San Leone. La vittima era seduta sui sedili posteriori della Peugeot 207 che, per cause ancora non chiare, si è schiantata contro un muretto di cinta. Tre le persone ferite, tra cui il conducente dell'utilitaria. Sono tutte state portate nell'ospedale San Giovanni di Dio. Indagano i carabinieri.