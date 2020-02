Un ladro non ancora identificato (ma che stando ai primi rilievi effettuati sul posto potrebbe trattarsi di un 20enne) è rimasto ucciso intorno alle 4 di questa mattina in viale Castagnola, nel rione di Librino, a Catania, a causa della deflagrazione di un ordigno. Il malvivente stava infatti per piazzare la bomba davanti a un distributore automatico di sigarette di una rivendita di tabacchi. Un complice, che era con lui, si è dato alla fuga. L'esplosione ha danneggiato alcune auto posteggiate lì vicino. Sull'accaduto ha aperto un'inchiesta la procura distrettuale catanese.

L'intervento delle forze dell'ordine

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, il personale medico del 118, i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche del reparto operativo del comando provinciale e della compagnia di Fontanarossa, che hanno trovato il corpo della vittima. Con sè non aveva alcun documento.

La dinamica degli eventi

Secondo una prima ricostruzione dei militari, i due soggetti coinvolti nell'esplosione, entrambi col volto coperto, si sarebbero avvicinati al distributore per forzarlo e rubare le sigarette e i soldi contenuti all'interno. I due ladri, per agire, hanno utilizzato un ordigno rudimentale, che sarebbe deflagrato mentre erano ancora in "azione".

