Duplice omicidio in un agrumeto a Lentini: fermato un 70enne

Un uomo di 70 anni, L. G., è stato fermato dietro provvedimento emesso dalla Procura di Siracusa nell’ambito delle indagini sul duplice omicidio e tentato omicidio avvenuti in un agrumeto in contrada Xirumi, a Lentini in provincia di Siracusa, una settimana fa. Il 70enne, custode di fondi agricoli, sarebbe coinvolto nella vicenda.

Arrestato un 42enne

Per l’omicidio di Massimo Casella, 47 anni, e Agatino Saraniti, 19 anni, catanesi, e il ferimento di un 36enne ancora ricoverato in gravi condizioni, la procura ha arrestato G. S., 42 anni, guardiano dell'agrumeto dove le vittime si sarebbero recate per rubare arance. Il 42enne ha confessato, aveva riferito la procura, "di avere esploso col proprio fucile diversi colpi all'indirizzo di tre soggetti da lui sorpresi ed inseguiti al fine di impedire la sottrazione definitiva delle arance che avevano trafugato".