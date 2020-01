Vittoria, rubata una pisside d'oro in una chiesa: indagini

Furto sacrilego nella chiesa del Purgatorio a Vittoria, in provincia di Ragusa. I ladri sono entrati nella chiesa del quartiere Celle e hanno rubato la pisside d'oro con le ostie. Si tratta del terzo episodio nell'arco di una settimana. La prima volta i ladri avevano portato via una pianola e una chitarra, una seconda volta altri oggetti. Infine, avevano aperto il tabernacolo, forse con la chiave portata via in precedenza.

Le indagini

Non si esclude che, oltre al valore economico della pisside in oro, i ladri volessero portar via anche le ostie consacrate, forse destinate a riti satanici. Nella città si terrà venerdì prossimo una veglia di adorazione in riparazione.