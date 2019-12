Palermo, gli sparano in strada: per il delitto fermato lo zio

C'è una svolta nelle indagini per l'omicidio di Francesco Paolo Lombardino, il carpentiere di 47 anni ucciso la notte tra il 26 e il 27 dicembre a Palermo nei pressi di piazza Benvenuto Cellini nel quartiere Cep. Secondo la polizia, è stato lo zio G.L., 61 anni, che avrebbe colpito per errore il nipote sparando un colpo di pistola, che era indirizzato verso una terza persona, C.T., col quale era in corso una lite per questioni di droga. Ventiquattrore prima del delitto, G.L. avrebbe ferito a coltellate C.T.. Però, la vittima però sarebbe tornata, la notte dopo, sotto casa del suo aggressore urlando e lanciando bottiglie. Zio e nipote, armati di pistola e coltello, sarebbero scesi in strada a caccia dell'uomo. C.T. avrebbe schivato i colpi di pistola, che hanno invece raggiunto il 47enne. G.L. è stato fermato per l'omicidio del nipote su disposizione della Procura.

La dinamica della tragedia

Il 47enne era stato colpito all'altezza dell'inguine e i colpi gli avevano provocato un'emorragia all'aorta. Portato all'ospedale Cervello da alcuni familiari, era morto per dissanguamento. Gli inquirenti avevano avviato subito le indagini, ma si sono trovati di fronte a false informazioni e dichiarazioni reticenti da parte dei parenti della vittima, tanto da avere avuto persino difficoltà a scoprire il luogo del delitto. Gli investigatori sono riusciti, però, a ricostruire la vicenda attraverso un lavoro minuzioso di analisi. Il depistaggio dei parenti sarebbe iniziato sin dai primi minuti del delitto. Invece di fare intervenire i soccorsi hanno portato il ferito direttamente in ospedale con l'auto della sorella, una Toyota Yaris, raccontando però ai poliziotti che ad accompagnare la vittima era stato un automobilista che passava per caso.

Data ultima modifica 29 dicembre 2019 ore 12:30