Le previsioni meteo del weekend a Palermo del 14 e 15 dicembre

La situazione meteo in città

A Palermo sabato giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, sono previsti 3.9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 16°C. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Sabato tempo ancora instabile sul Nord Sicilia con piogge sparse, in graduale esaurimento nella seconda parte del giorno. Domenica condizioni più stabili e soleggiate interessano le nostre regioni con sole prevalente

La situazione meteo a Catania

A Catania sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 10°C

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 0,7 µg/m³.