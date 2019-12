Poteva finire in tragedia una lite scoppiata la scorsa notte tra due 24enni a Palagonia, nel Catanese, dopo che uno dei due ha impugnato un fucile calibro 22 e ha sparato all’altro, per poi accoltellarlo. In manette è finito D.V., accusato di tentato omicidio. L’altro giovane è ora ricoverato nel reparto Rianimazione dell'ospedale di Caltagirone con ferite da arma da fuoco e da taglio, ma non è in pericolo di vita.

La ricostruzione

Stando a una prima ricostruzione, i due ragazzi, entrambi ubriachi, avrebbero cominciato a litigare. Poi, al culmine della discussione, D.V. ha preso le armi e ha cercato di uccidere l’altro giovane.