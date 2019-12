Siracusa, auto contro un pilone: due morti e tre feriti

Tragedia sul lungomare Vittorini, nel centro storico di Ortigia a Siracusa. La scorsa notte alle quattro un incidente stradale ha provocato la morte di due giovani di 20 e 22 anni, Loris Fazzina e Benedetto Di Maria, che si trovavano in auto insieme ad altri tre amici con i quali avevano trascorso la serata. La Ford Fiesta sulla quale viaggiavano è finita contro uno dei piloni che sorreggono gli archi del Belvedere San Giacomo. La Procura di Siracusa ha disposto il sequestro dell'auto e ha aperto un'inchiesta.

Le immagini dell'auto contro un pilone a Siracusa (ANSA)

La ricostruzione della tragedia

I ragazzi stavano facendo ritorno a casa, ma per cause da accertare il conducente dell'auto avrebbe perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare. Immediato il trasferimento in ospedale con il 118 dei cinque giovani, ma per due di loro non c'è stato nulla da fare. Gli altri passeggeri sono stati ricoverati in ospedale: uno di loro è stato sottoposto ad intervento chirurgico, gli altri due hanno fratture varie.

Data ultima modifica 07 dicembre 2019 ore 11:51