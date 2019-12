Siracusa, incendiato un camion in area parcheggio: ipotesi dolosa

Un camion utilizzato per l'espurgo dei pozzi è andato a fuoco ieri notte in un’area di parcheggio privata in via Necropoli del Fusco, ingresso sud di Siracusa. Il rogo, domato dai vigili del fuoco, ha danneggiato anche la struttura all’interno della quale il mezzo era posteggiato.

L’incendio sarebbe di origine dolosa, un messaggio intimidatorio sul quale stanno indagando le forze dell’ordine, che hanno già sentito il titolare dell’impresa. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosoveglianza della zona per cercare qualche elemento utile.