Meteo a Palermo: le previsioni di oggi 18 novembre

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA) (IL LIVE BLOG)

La situazione nel resto della Sicilia

Il persistente afflusso di correnti umide dai quadranti sudoccidentali determina ancora annuvolamenti a tratti compatti e piogge sparse lungo la costa campana e sull'alta Calabria tirrenica; si rinnovano condizioni di variabilità in Sicilia, con qualche addensamento su Ennese e Nisseno e cieli a tratti velati per il transito di nuvolosità alta e stratiforme, più estesa e compatta della sera a partire dal Trapanese. Temperature massime in nuovo rialzo in Sicilia, con poche variazioni altrove. Venti moderati prevalentemente meridionali.

La situazione meteo a Catania

A Catania giornata soleggiata, con nubi in aumento dalla sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare mosso.

La situazione meteo a Trapani

A Trapani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare molto mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 0,9 µg/m³.