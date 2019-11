In provincia di Agrigento, a Ribera, non si hanno più notizie da ieri mattina di L.G., un anziano medico in pensione di 83 anni. I familiari ne hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri. L'uomo è uscito di casa intorno alle 8, allontanandosi a bordo della sua auto per andare a prendere un caffè al bar. Ma l'anziano non ha mai più fatto rientro a casa.