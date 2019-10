Migranti, Ocean Viking approda a Pozzallo dopo 12 giorni in mare VIDEO

La Ocean Viking, che trasportava 104 migranti salvati lo scorso 18 ottobre ha attraccato al porto di Pozzallo, in provincia di Ragusa. La notizia è stata accolta con grande gioia a bordo della nave. A dare l’annuncio è Sos Mediterranée su Twitter: “Dopo 12 giorni di incertezza in mare, i sopravvissuti possono finalmente sbarcare in luogo sicuro”. Si tratta della fine di una lunga odissea. Terminati i controlli, i migranti sono stati trasferiti all'hotspot di Pozzallo.

La vicenda della Ocean Viking

La nave della Ong, il 18 ottobre scorso, aveva soccorso i profughi al largo della Libia, ma non era riuscita a portarli a terra. Italia e Malta, in un primo momento, hanno detto "no" all'attracco dell'imbarcazione. A bordo, tra i passeggeri, c'erano due donne incinte e 41 minori. Dopo 11 giorni trascorsi in mezzo al mare, in attesa di risposte, i 104 migranti sono finalmente riusciti a sbarcare a Pozzallo. L'arrivo è stato autorizzato dal Viminale. Sulla base degli accordi di Malta, 70 persone saranno ricollocate tra Francia e Germania.

