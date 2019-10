Palermo si prepara per la notte di Halloween. In città sono diversi gli eventi in programma dedicati a grandi e piccoli. Concerti e spettacoli animeranno Sanlorenzo Mercato, mentre all’Uci Cinemas verranno proiettati ben 5 film horror di seguito, per una maratona di 10 ore. Le vie del centro, invece, saranno invase da fantasmi: ai “ghostbusters” il compito di catturarli.

Halloween a Sanlorenzo Mercato

Nella notte di Halloween, Sanlorenzo Mercato si trasforma in una locanda medievale, tra costumi originali, musica e spettacoli. A partire dalle 22, i The Cliffs daranno vita ad atmosfere celtiche, con canti popolari, reels e jigs che affondano le loro radici nelle tradizioni irlandesi.

"Phantasmagoria: notte di streghe, demoni e fantasmi"

Giovedì 31 ottobre e domenica 3 novembre Tacus Arte Integrazione Cultura propone "Phantasmagoria. Notte di streghe, demoni, fantasmi ed altre creature". Si tratta di una passeggiata raccontata storico - antropologica sull'oscuro mondo e la dimensione di mezzo che, durante l'antichissima notte, mette in connessione il mondo dei vivi e quello dei morti. In programma anche una visita speciale alle Carceri del Sant'Uffizio di Palazzo Chiaramonte "Steri. Il ritrovo è alle ore 17.30 in piazza Marina.

Maratona horror all’Uci Cinema

Quale modo migliore di trascorrere la notte più spaventosa dell’anno se non con una maratona di film horror? A partire dalle ore 00.30, sugli schermi dell’Uci Cinema di Palermo verranno proiettate cinque pellicole di seguito, per una durata totale di dieci ore. 31, Tales of Halloween, It Follows, The Green Inferno e Zombi sono i titoli in programma.

Eventi per bambini

Doppio appuntamento a Sanlorenzo Mercato

Due gli appuntamenti per i più piccoli a Sanlorenzo Mercato. A partire dalle 17.30 prende il via l’Halloween Festa Lab, laboratorio curato dalle operatrici dell’associazione Ambarabà, che realizzeranno insieme ai bambini creazioni a tema Halloween tra giochi, musiche e travestimenti. Sabato 2 novembre è il turno della Festa di Halloween con il mago Lollo e il conte Lecoque, che per tre ore si esibiranno con in uno spettacolo con i loro pupazzi spaventosi.

"Safari Ghostbusters"

A caccia di fantasmi nel centro storico di Palermo. Dopo il successo dello scorso anno, torna i "Safari Ghostbusters": il primo novembre, a partire dalle 18.30, bambini e adulti potranno andare alla caccia di misteriose creature tra le vie del capoluogo siciliano e scoprire le loro storie. Appuntamento in piazza Bellini.

"Mostruosamente bello"

Al centro commerciale Forum di Palermo, giovedì 31 ottobre ecco "Mostruosamente bello". In piazza Fashion saranno allestite diverse postazioni di trucco, dove una strega avrà il compito di trasformare bambini e bambine in mostri e fantasmi. A intrattenere i presenti ci saranno anche diversi animatori.