Meteo, domani allerta rossa in Sicilia e temporali al Sud

Su gran parte della Sicilia è stata disposta l'allerta rossa per domani per rischio idrogeologico. A segnalarlo è la protezione civile in un nuovo avviso di avverse condizioni meteo. L'avviso prevede dalla serata di oggi temporali, anche di forte intensità, sui settori costieri della Campania. Dalla tarda mattinata di domani persisteranno i rovesci sulla Sicilia, in successiva estensione alla Calabria. (LE PREVISIONI IN ITALIA - ALLERTA GIALLA IN CAMPANIA - ALLERTA ARANCIONE IN LAZIO)

Le previsioni

Sono previsti fenomeni di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Per domani l'allerta idrogeologica sarà arancione su ampi settori del Lazio e su parte della Lombardia. Allerta gialla su gran parte di Calabria, Liguria, Piemonte, Campania e Umbria, sulle isole della Toscana e sul restante territorio di Sicilia, Lazio e Lombardia.

Scuole chiuse

In vista dell'ondata di maltempo, da Catania a Siracusa, passando per Ragusa, molti sindaci hanno deciso di tenere chiusi gli istituti di ogni ordine e grado. Scuole chiuse anche a Caltagirone, Noto, Ragusa e nei centri della provincia, Modica, Pozzallo, Scicli e Vittoria. A Siracusa l'amministrazione ha deciso di tenere chiusi anche i cimiteri e gli impianti sportivi.

Data ultima modifica 24 ottobre 2019 ore 19:28