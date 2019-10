"Palermo Palermo", lo spettacolo di Pina Bausch ora è anche un film

"Palermo Palermo", lo spettacolo che Pina Bausch dedicò alla città e che segnò la vita teatrale siciliana, è ora un film e verrà proiettato in anteprima mondiale il 3 novembre al Teatro Biondo di Palermo, in una giornata interamente dedicata alla coreografa tedesca, scomparsa dieci anni fa. La pellicola, realizzata dalla Pina Bausch Foundation a trent’anni di distanza dalla prima messa in scena dello storico spettacolo, è tratta dalle riprese effettuate durante alcune esibizioni e raccoglie anche alcuni momenti del backstage. Il progetto, presentato ieri a Palazzo delle Aquile, è nato per volontà del sindaco Leoluca Orlando e di Pamela Villoresi, direttore artistico del Teatro Biondo, in collaborazione con la Pina Bausch Foundation.

In programma anche una mostra e un documentario

Prima della proiezione, aperta gratuitamente alla città fino ad esaurimento dei posti, nella Sala Guicciardini del Biondo, sarà inaugurata la mostra fotografica ‘Macerie e tacchi a spillo - E cadde un muro… Palermo Palermo 1989-2019’, mentre, a partire dalle 19.00, si potrà assistere al breve documentario ‘Quello che ci muove - Gli spettatori del Tanztheater Wuppertal Pina Bausch ricordano’.

palermoWpalermo

Inoltre, dal 4 al 6 novembre saranno in città, direttamente da Wuppertal, Beatrice Libonati e Jan Minarik, ballerini che parteciparono allo spettacolo, i quali terranno uno stage dedicato agli allievi della scuola di teatro del Biondo finalizzato alla selezione di un gruppo di interpreti che nella prossima primavera lavorerà al fianco dei danzatori della Compagnia di Pina Bausch, prima a Palermo e poi a Wuppertal, in vista della nuova produzione ‘palermoWpalermo’, che debutterà nel corso della stagione 2020-2021.