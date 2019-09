Anziana aggredita in casa e rapinata nel Messinese

Un’anziana di novant’anni è stata aggredita e rapinata in casa propria a Brolo, in provincia di Messina. Pochi giorni fa un’altra anziana, a Messina, era stata derubata e violentata. In questo caso la donna è stata trovata dalla vicina di casa, che avendo visto la porta di casa aperta si era allarmata ed era entrata nell’abitazione. Qui ha soccorso l’anziana, ancora legata e imbavagliata dopo il furto. Ferita, la novantenne è stata portata d'urgenza all'ospedale Barone Romeo di Patti, in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. I carabinieri stanno indagando per identificare gli aggressori. Messina, anziana violentata e rapinata: fermati due minorenni